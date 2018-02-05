В Подмосковье восстановили нарушенное из-за снегопада энергоснабжение

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Энергоснабжение всех пострадавших от сильного снегопада районов Московской области восстановлено по штатной схеме, сообщает в понедельник региональный главк МЧС РФ.

"По состоянию на 8.30 5 февраля работы завершены, электроснабжение восстановлено по штатной схеме", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в Московской области аварийные отключения были зафиксированы в 14 муниципалитетах: Пушкинском, Щелковском, Ногинском, Наро-Фоминском, Ступинском, Можайском, Дмитровском районах, городских округах Чехов, Истра, Мытищи, Руза, Коломна, Балашиха и Домодедово. Социально значимые объекты в зону отключения не попали. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации последствий воздействия стихии привлекались в общей сложности 1,59 тысячи человек и 332 единицы техники.