На станциях московского метро из-за снегопада увеличили число кассиров

Прохожие на лестнице подземного перехода во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Прохожие на лестнице подземного перехода во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Снегопад не повлиял на работу московского метрополитена, все кассы работают в усиленном режиме, а на 10 станциях работают дополнительные мобильные кассиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки в понедельник.

"Движение поездов по всем линиям осуществляется штатно. Для удобства пассажиров с 7.00 до 12.00 все кассы московского метро работают в усиленном режиме. Дополнительно на 10 станциях работают мобильные кассиры и мобильные стойки", — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники метрополитена всю прошедшую ночь готовили подземку к приему пассажиров после снегопада. По данным пресс-службы, за ночь с открытых станций и перехватывающих парковок было убрано более 2,5 тысяч кубометров снега. Также ночью были расчищены пути и подходы к станциям, проверена работа систем электроснабжения и отопления и убран снег с крыш станций.

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"С учетом погодных условий, просим отказываться от личного транспорта в пользу поездок на метро. Московский метрополитен работает штатно", — добавили в метро.