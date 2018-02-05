Пробки на дорогах Москвы в понедельник снизились до пяти баллов

Автомобильное движение во время снегопада в Москве

Автомобильное движение во время снегопада в Москве

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пробки на дорогах Москвы в понедельник снизились до пяти баллов, сообщает столичный департамент транспорта в Twitter.

Ранее пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения" сообщала, что загруженность московских дорог в понедельник утром достигла 6 баллов.

"Несмотря на сложные погодные условия, по данным ЦОДД, уровень загруженности улично-дорожной сети снизился до 5 баллов", — говорится в сообщении.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы РИА Новости сообщили, что комплекс готов к работе в сложных погодных условиях. Автомобилистов попросили по возможности отказаться от использования личного транспорта и пересесть на городской.