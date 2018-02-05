В Самарской области дорожные службы перешли на усиленный режим работы

САМАРА. 5 фев – РИА Новости. Подрядные организации ФКУ "Поволжуправтодор" перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий в Самарской области, сообщает в понедельник ведомство.

По данным "Поволжуправтодора", в ближайшие сутки в большинстве регионов Центральной России и Поволжья прогнозируются осадки в виде снега и дождя, местами туман и метель, гололед, а также усиление ветра до 20 м/с.

"86 единиц техники задействовано в работе по устранению последствий снегопадов и круглосуточной противогололедной обработке покрытия федеральных дорог М-5 "Урал", Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград и А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан", — говорится в сообщении.

Наиболее сложные участки, подъемы и спуски подрядчики обрабатывают специальными реагентами. По данным ведомства, за минувшую ночь подрядчики израсходовали более 1,6 тысячи тонн чистых хлоридов и противогололедных материалов. ФКУ "Поволжуправтодор" рекомендует автовладельцам отложить дальние поездки до улучшения погоды.