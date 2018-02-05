МЧС уберегло больницы и ТЭЦ в Центральной России от циклона "Балканец"

Машина реанимации во время снегопада на Тверской улице в Москве. 4 февраля 2018

Машина реанимации во время снегопада на Тверской улице в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Спасатели не допустили аварий на объектах социальной сферы (больницы и так далее) и жизнеобеспечения (ТЭЦ и прочее) в Центральной России, которую накрыл мощный циклон, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России в понедельник.

"Аварий на объектах жизнеобеспечения населения и социальной сферы не допущено", — констатировали в пресс-службе.

Арктический циклон "Балканец" обрушился на Центральную Россию в минувшие выходные, принеся небывалые снегопады и местами ледяные дожди. За два дня в регионах, попавших под его влияние, выпала месячная норма осадков.