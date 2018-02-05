МЧС в 2017 году спасло более 224 тысяч человек в чрезвычайных ситуациях

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. МЧС ликвидировало в 2017 году 257 чрезвычайных ситуаций, спасено более 224 тысяч человек, сообщил первый замглавы МЧС России Владимир Степанов, выступая на учебно-методическом сборе министерства.

"Мы завершили 2017 год с высокими показателями. Спасены более 224 тысяч человек при пожарах, авариях, катастрофах и чрезвычайных ситуациях. Ликвидировано 257 чрезвычайных ситуаций и потушено свыше 132 тысяч техногенных пожаров", — сказал он.

По словам Степанова, количество чрезвычайных ситуаций снизилось на 14%, а техногенных пожаров — на 5,2%. "Снижена гибель людей при чрезвычайных ситуациях, при пожарах, и это главный показатель работы министерства", — сказал представитель МЧС. Он также отметил, что в стране отмечается снижение количество происшествий на водных объектах на 17,6% по сравнению с 2016 годом.

В прошлом году спасатели реагировали свыше 112 тысяч раз на крупные дорожно-транспортные происшествия, при этом было спасено более 48 тысяч человек. "Пиротехническими подразделениями обнаружено и уничтожено свыше 47 тысяч взрывоопасных предметов ", — отметил Степанов.

По его словам сотрудники военизированных горноспасательных частей ликвидировали 34 аварии и спасли свыше 2 тысяч человек.