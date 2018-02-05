В Москве все 15 патрулей ЦОДД работают после снегопада

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Все 15 патрулей Центра организации дорожного движения помогают регулировать трафик и ликвидировать последствия ДТП на дорогах Москвы после продолжительного снегопада, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД в понедельник.

"Пятнадцать экипажей дорожного патруля ЦОДД работают на дорогах Москвы в связи с сильным снегопадом: помогают в разборе ДТП, регулировке движения, оказывают помощь на дорогах", — рассказали в центре.

Дорожный патруль ЦОДД заработал в Москве в мае прошлого года. Как тогда подчеркивал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев, "служба патруля не подменяет собой ГИБДД", она в первую очередь следит за состоянием дорожно-транспортной инфраструктуры, помогает автомобилистам на дорогах при авариях и вместе с ГИБДД занимается организацией дорожного движения в особых ситуациях. На первом этапе в дорожный патруль ЦОДД входили пять экипажей, сейчас их 15.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. В результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы 1,2 миллиона кубометров снега. Синоптики прогнозируют, что снегопады в Москве ослабнут в понедельник.