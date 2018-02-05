Подмосковные власти рассказали, как идет устранение последствий снегопада

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Полностью устранить последствия снегопада в Подмосковье планируется в понедельник, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу области Андрея Воробьева.

В выходные на Центральный федеральный округ обрушился арктический циклон "Балканец", вызвавший сильнейший снегопад и ледяной дождь. За два дня в регионах, попавших под его влияние, выпала месячная норма осадков. По данным синоптиков, такие снегопады бывают не чаще одного раза в сто лет.

В столичном регионе от непогоды пострадали почти все районы Московской области. Обильный снегопад, сопровождающийся налипанием мокрого снега на провода и деревья, гололедицей, снежными заносами, сильным ветром с порывами до 18 метров в секунду привел к падению деревьев и обрыву линий электропередач.

"Наши дорожные коммунальные службы и в субботу, и в воскресенье, и сейчас продолжают активно работать. Я хочу поблагодарить всех, кто в эти дни был на рабочих местах, координировал работу — все это имеет принципиально важное значение. Наша задача — активно продолжать устранять последствия обильного снегопада, для этого есть техника, для этого есть навыки, я думаю, что за понедельник мы наведем полностью порядок. Хочу обратить внимание муниципальных служб на чистку тротуаров и проезжей части для того, чтобы избежать коллапса в городах Подмосковья", — заявил Воробьев.