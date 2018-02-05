Энергетики МОЭСК вернули электричество потребителям на востоке Подмосковья

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Энергетики Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) полностью восстановили электроснабжение на востоке Подмосковья, нарушенное из-за сильнейшего снегопада, говорится в пресс-релизе компании.

В выходные на Центральный федеральный округ обрушился арктический циклон "Балканец", вызвавший сильнейший снегопад и ледяной дождь. За два дня в регионах, попавших под его влияние, выпала месячная норма осадков. В столичном регионе от непогоды пострадали почти все районы Московской области (МО).

Сообщается, что ход восстановительных работ контролировал губернатор МО Андрей Воробьев, в круглосуточном режиме работает оперативный штаб ликвидации последствий непогоды под руководством заместителя председателя правительства МО Дмитрия Пестова.

Накануне вечером энергетики МОЭСК завершили основной объем аварийно-восстановительных работ по линиям электропередачи 6-10 кВ, связанных с ликвидацией последствий аномального снегопада. Только на востоке Подмосковья оставались единичные, самые сложные, участки, куда были брошены основные силы ремонтного персонала компании.

"Благодаря поддержке правительства МО, содействию местных администраций, сил областного МЧС за ночь энергетикам удалось расчистить от поваленных деревьев удаленные участки дорог. В данный момент работы по восстановлению линий 6-10 кВ на востоке Подмосковья завершены. Энергетики МОЭСК работают по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ", — отмечает компания.

В связи с восстановлением электроснабжения потребителей сети 6-10 кВ во всех филиалах МОЭСК отменен особый режим работы и введен режим повышенной готовности.