Энергетики МОЭСК вернули электричество потребителям на востоке Подмосковья

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Энергетики Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) полностью восстановили электроснабжение на востоке Подмосковья, нарушенное из-за сильнейшего снегопада, говорится в пресс-релизе компании.
Сообщается, что ход восстановительных работ контролировал губернатор МО Андрей Воробьев, в круглосуточном режиме работает оперативный штаб ликвидации последствий непогоды под руководством заместителя председателя правительства МО Дмитрия Пестова.
"Благодаря поддержке правительства МО, содействию местных администраций, сил областного МЧС за ночь энергетикам удалось расчистить от поваленных деревьев удаленные участки дорог. В данный момент работы по восстановлению линий 6-10 кВ на востоке Подмосковья завершены. Энергетики МОЭСК работают по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ", — отмечает компания.
В связи с восстановлением электроснабжения потребителей сети 6-10 кВ во всех филиалах МОЭСК отменен особый режим работы и введен режим повышенной готовности.