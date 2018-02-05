Московское метро на всех линиях работает по графику, несмотря на снегопад

Прохожие на лестнице подземного перехода во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Прохожие на лестнице подземного перехода во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Поезда на всех линиях московского метрополитена следуют по графику, несмотря на прошедший в выходные сильный снегопад, сообщили в департаменте транспорта столицы в понедельник.

"Несмотря на непогоду, поезда следуют согласно графику на всех линиях московского метрополитена", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. В результате разгула стихии погиб один человек, есть пострадавшие. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы 1,2 миллиона кубометров снега. Синоптики прогнозируют, что снегопады в Москве ослабнут в понедельник.