В Подмосковье практически восстановили электроснабжение

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Электроснабжение жителей Подмосковья, нарушенное во время снегопада, практически восстановлено, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.

"По состоянию на 07:00 5 февраля электроснабжение потребителей, нарушенное из-за непогоды, практически восстановлено. В настоящее время 78 бригад в составе 280 человек и 80 единиц техники отрабатывают отдельные заявки по сети 0,4 кВ", — говорится в сообщении.

В пик отключений без электроснабжения осталось около 250 сельских населенных пунктов в 20 муниципальных районов области. Наибольшее количество отключений произошло в Щёлковском, Ногинском, Воскресенском, Наро-Фоминском районе, городских округах Егорьевск, Чехов, Коломна.

Высоковольтная сеть в регионе работает без сбоев. В крупных городах Подмосковья нарушений электроснабжения потребителей допущено не было.