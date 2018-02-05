В Москве троллейбусы ходили ночью, чтобы не допустить обледенения сети

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Более 50 троллейбусов в Москве курсировали прошедшей ночью для того, чтобы не допустить обледенения контактной сети, сообщили РИА Новости в ГУП "Мосгортранс" в понедельник.

"Свыше 50 троллейбусов курсировали по городу всю ночь, чтобы не допустить обледенения контактной сети. Для этого токоприемники оснастили специальными металлокерамическими вставками", — рассказали в пресс-службе.

В общей сложности троллейбусы выполнили больше 200 рейсов.