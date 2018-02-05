В Тульской области восстановили электроснабжение

ВОРОНЕЖ, 5 фев — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей Тульской области, где из-за непогоды остались без света 15,6 тысячи человек, говорится в сообщении управления МЧС региона.
В частности, по данным на 14.00 мск, в Московской области отключения затронули около 32,3 тысячи человек, во Владимирской — 8,3 тысячи человек, в Калужской — 7 тысяч человек, Тульской — 15,6 тысячи человек, Смоленской — 3,5 тысячи человек и в Брянской — 4,7 тысячи человек.
"Электроснабжение в Тульской области полностью восстановлено", — говорится в сообщении.
По данным управления МЧС, отключения электричества были в городах Алексин, Веневском, Заокском, Ясногорском и Щекинском районах.