Трамваи, временно оставшиеся без электричества в результате падения дерева на провода из-за снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Трамваи, временно оставшиеся без электричества в результате падения дерева на провода из-за снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Дополнительные автобусы выйдут на 14 основных маршрутов в Москве в случае увеличения интервалов движения 5 февраля, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"В связи со сложными погодными условиями ГУП "Мосгортранс" заранее зарезервировало дополнительные автобусы для обслуживания 14 основных трамвайных маршрутов 5 февраля. Автобусы по линиям трамвая запустят в случае увеличения интервалов движения", — говорится в сообщении.

По словам гендиректора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова, Мосгортранс принимает все возможные меры для сокращения интервалов на городских маршрутах, чтобы пассажиры не испытывали затруднений при передвижении по городу.

"В воскресенье, 4 февраля, несмотря на обильный снегопад, городской транспорт выполнил более 90% рейсов. На понедельник мы заранее усилили ряд трамвайных маршрутов дополнительными автобусами ‒ всего зарезервировано более 40 транспортных средств. Мы убедительно просим автомобилистов не создавать помехи движению общественного транспорта, напоминаем о недопустимости выезда на трамвайные пути и выделенные полосы", – сказал Антонов.

Согласно сообщению, технические и аварийные службы Мосгортранса круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры наземного городского транспорта. При подготовке утреннего выезда автобусов, троллейбусов и трамваев было задействовано более 1,4 тысячи сотрудников и около 180 машин спецтехники.