МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Дополнительные автобусы выйдут на 14 основных маршрутов в Москве в случае увеличения интервалов движения 5 февраля, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
По словам гендиректора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова, Мосгортранс принимает все возможные меры для сокращения интервалов на городских маршрутах, чтобы пассажиры не испытывали затруднений при передвижении по городу.
"В воскресенье, 4 февраля, несмотря на обильный снегопад, городской транспорт выполнил более 90% рейсов. На понедельник мы заранее усилили ряд трамвайных маршрутов дополнительными автобусами ‒ всего зарезервировано более 40 транспортных средств. Мы убедительно просим автомобилистов не создавать помехи движению общественного транспорта, напоминаем о недопустимости выезда на трамвайные пути и выделенные полосы", – сказал Антонов.