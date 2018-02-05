Транспортный комплекс Москвы готов к работе в сложных погодных условиях

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на Тверской улице в Москве. 4 февраля 2018

Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на Тверской улице в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Транспортный комплекс Москвы готов к работе в сложных погодных условиях, сообщили РИА Новости в информационном центре транспортного комплекса в понедельник.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что за субботу и воскресенье в городе выпало более 100% месячной нормы осадков. Как рассказали агентству в погодном центре "Фобос" , к утру понедельника высота снежного покрова выросла до 43 сантиметров.

"Транспортный комплекс готов к работе в сложных погодных условиях. Движение по всем линиям Московского метрополитена осуществляется штатно. Последствия непогоды в круглосуточном режиме устраняет более пяти тысяч сотрудников подземки", — говорится в сообщении.

Автомобилистов также попросили по возможности отказаться от использования личного транспорта и пересесть на городской.