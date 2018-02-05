МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Транспортный комплекс Москвы готов к работе в сложных погодных условиях, сообщили РИА Новости в информационном центре транспортного комплекса в понедельник.
"Транспортный комплекс готов к работе в сложных погодных условиях. Движение по всем линиям Московского метрополитена осуществляется штатно. Последствия непогоды в круглосуточном режиме устраняет более пяти тысяч сотрудников подземки", — говорится в сообщении.
Автомобилистов также попросили по возможности отказаться от использования личного транспорта и пересесть на городской.