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Общество

Гости московского парка "Зарядье" смогут оплатить экскурсии картой "Тройка"

08:3105.02.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители на территории природно-ландшафтного парка Зарядье. Архивное фотоПосетители на территории природно-ландшафтного парка Зарядье. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экскурсии, выставки и мероприятия, проходящие в столичном парке "Зарядье", теперь можно оплатить многофункциональной картой "Тройка", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в понедельник.

Система искусственного освещения, предназначенная для ухода за натуральным газоном, на стадион Лужники. 5 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Зарядье" и "Лужники" номинированы на премию в сфере архитектуры MIPIM-2018
"Новая система оплаты позволяет посетителям парка сэкономить деньги. Оплатить билет с помощью "Тройки" можно в кассах павильонов "Медиацентр" и "Заповедное посольство", а также в билетном киоске подземного музея. Для этого нужно назвать кассиру мероприятие, дату и время посещения и приложить карту к считывателю, установленному на кассе", — рассказал порталу руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Согласно сообщению, на билеты, приобретенные по "Тройке", распространяется пятипроцентная скидка. При этом баланс карты должен быть достаточным для совершения покупок.

Ландшафтный парк "Зарядье" открылся на месте снесенной гостиницы "Россия" 9 сентября 2017 года, во время празднования 870-летия Москвы. В октябре ежедневный поток посетителей парка в будние дни составляет 10-30 тысяч человек.

Открытие парка "Зарядье" в Москве
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанк"Зарядье" — первый парк, построенный в границах Бульварного кольца в Москве за последние 200 лет.Вид на Спасскую башню Московского кремля и собор Василия Блаженного со стороны парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Зарядье" — первый парк, построенный в границах Бульварного кольца в Москве за последние 200 лет.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ январе 2012 года было решено разбить на территории Зарядья, на месте снесенной гостиницы "Россия", одноименный парк с развлекательной составляющей.Стеклянный купол летнего амфитеатра в парке Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В январе 2012 года было решено разбить на территории Зарядья, на месте снесенной гостиницы "Россия", одноименный парк с развлекательной составляющей.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа территории парка созданы характерные для России природные зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они будут террасами спускаться от улицы Варварка к Москве-реке.Посетительница на смотровой площадке над Москвой-рекой в парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На территории парка созданы характерные для России природные зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они будут террасами спускаться от улицы Варварка к Москве-реке.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанк"Парящий мост" - одна из главных достопримечательностей парка. Отсюда открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.Вид на Большой Москворецкий мост и набережную Москвы-реки. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Парящий мост" - одна из главных достопримечательностей парка. Отсюда открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДевятого сентября, в день открытия парка, "Зарядье" посетил президент России Владимир Путин.Президент РФ Владимир Путин во время посещения ландшафтного парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Девятого сентября, в день открытия парка, "Зарядье" посетил президент России Владимир Путин.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава государства приехал в парк за рулем гольф-кара с Красной площади вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.Президент РФ Владимир Путин во время посещения ландшафтного парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава государства приехал в парк за рулем гольф-кара с Красной площади вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПутин осмотрел археологические находки и узнал, что некоторым артефактам 2-3 тысячи лет.Президент РФ Владимир Путин во время посещения ландшафтного парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин осмотрел археологические находки и узнал, что некоторым артефактам 2-3 тысячи лет.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГлава государства осмотрел макет парка, поинтересовавшись у Собянина, сколько продолжалась стройка. Московский градоначальник сообщил, что она шла два года.Посетители в Медиацентре на открытии парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Глава государства осмотрел макет парка, поинтересовавшись у Собянина, сколько продолжалась стройка. Московский градоначальник сообщил, что она шла два года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ кинотеатре, расположенном в парке, президенту показали Москву с высоты вертолетного полета. Путин отметил, что впечатлен таким показом. "Я смог даже посмотреть свой дом сверху", — сказал он улыбаясь.Президент РФ Владимир Путин во время посещения ландшафтного парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В кинотеатре, расположенном в парке, президенту показали Москву с высоты вертолетного полета. Путин отметил, что впечатлен таким показом. "Я смог даже посмотреть свой дом сверху", — сказал он улыбаясь.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа зрительских местах Большого амфитеатра собрались несколько сотен учеников, педагогов, волонтеров и гидов. Путин поприветствовал собравшихся и пообщался с Бутманом.Музыкант Игорь Бутман во время открытия парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На зрительских местах Большого амфитеатра собрались несколько сотен учеников, педагогов, волонтеров и гидов. Путин поприветствовал собравшихся и пообщался с Бутманом.
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