Гости московского парка "Зарядье" смогут оплатить экскурсии картой "Тройка"

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экскурсии, выставки и мероприятия, проходящие в столичном парке "Зарядье", теперь можно оплатить многофункциональной картой "Тройка", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в понедельник.

"Новая система оплаты позволяет посетителям парка сэкономить деньги. Оплатить билет с помощью "Тройки" можно в кассах павильонов "Медиацентр" и "Заповедное посольство", а также в билетном киоске подземного музея. Для этого нужно назвать кассиру мероприятие, дату и время посещения и приложить карту к считывателю, установленному на кассе", — рассказал порталу руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Согласно сообщению, на билеты, приобретенные по "Тройке", распространяется пятипроцентная скидка. При этом баланс карты должен быть достаточным для совершения покупок.

Ландшафтный парк "Зарядье" открылся на месте снесенной гостиницы "Россия" 9 сентября 2017 года, во время празднования 870-летия Москвы. В октябре ежедневный поток посетителей парка в будние дни составляет 10-30 тысяч человек.