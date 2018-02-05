Лавиноопасные склоны на Камчатке обстреляют из артиллерийских орудий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 фев – РИА Новости. Предупредительный спуск лавин проведут на Камчатке – опасные склоны обстреляют из артиллерийских орудий, сообщает Камчатский противолавинный центр.

Обстрелы намечено провести во вторник и среду в районе сопки Бархатная, Паратунского моста и вулкана Вилючинский.

"Обстрелы лавиноопасных участков будут выполнены силами подразделений Министерства обороны РФ. Обстрелу подлежат лавиноопасные участки в районе сопки Бархатная, Паратунского моста и вулкана Вилючинский", — сказал руководитель Камчатского регионального противолавинного центра Владимир Хуртин.

По его словам, профилактические мероприятия проводят, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций со сходом снежных лавин, а также для защиты автодороги между поселком Термальный и перевалом Вилючинским и высоковольтной линии возле лавиноопасных участков.

В краевом главке МЧС туристическим организациям рекомендовали не организовывать туры в районах, где будет проведён предупредительный спуск лавин. Спортсменам и любителям экстремальных видов спорта нужно воздержаться в ближайшие дни от поездок в эти районы.