Электронные табло ЦОДД начали информировать о дорожной ситуации в Москве

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Около 177 электронных табло ЦОДД начали информировать о ситуации на дорогах столицы, сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"О ситуации на дорогах столицы автомобилистов начали предупреждать 177 электронных табло. С начала этого года заработали 14 дополнительных мониторов, информирующих о перекрытиях, ограничениях и работе камер фотовидеофиксации", — говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя ГКУ "ЦОДД" Дмитрия Горшкова, электронные табло сообщают о загруженности дорог, необходимости соблюдения правил дорожного движения, расчетном времени в пути до ближайших точек, угнанных автомобилях, а также о погодных условиях и позволяют участникам дорожного движения выбирать оптимальный маршрут и быстро ориентироваться в ситуации на дорогах.

Добавляется, что цифровые табло устанавливают на дорогах в рамках развития интеллектуальной транспортной системы столицы.