Мособлэнерго восстановило нарушенное электроснабжение в районах Подмосковья

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. "Мособлэнерго" полностью восстановило электроснабжение на территориях в Подмосковье, которые обслуживает энергокомпания, сообщается на ее странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее сообщалось, что, по состоянию на 12.00 воскресенья, частично нарушено энергоснабжение 245 небольших населенных пунктов в сельской местности Подмосковья, но высоковольтная сеть работала без сбоев. Отключения затронули частный сектор 14 муниципалитетов, отдаленные сельские населенные пункты и садовые некоммерческие товарищества, в которых зимой практически никто не проживает.

"Последствия снегопада, нарушившего энергоснабжение в ряде районов области, полностью устранены на территориях, обслуживаемых "Мособлэнерго". Все потребители компании получают электроэнергию в полном объеме", — говорится в сообщении.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в 100 лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 800 тысяч кубометров снега.