В Магадане прокуратура указала мэрии на плохую уборку снега

МАГАДАН, 5 фев — РИА Новости, Людмила Щербакова. Прокуратура Магаданской области решила, что коммунальщики и дорожники не справляются с уборкой снега в столице региона, сообщает в понедельник сайт надзорного органа.

С ноября по январь в Магадан пришли семь снежных циклонов. Только за предыдущую неделю в городе выпала норма осадков за два с половиной месяца. Городские дорожные службы перешли на круглосуточный ражим работы.

"Работу по содержанию дорог, проездов и дворовых территорий нельзя признать удовлетворительной, в связи с чем руководителям… бюджетных учреждений… внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства. Кроме того, по факту ненадлежащей организации работы органа муниципального жилищного контроля… прокуратурой города внесено представление руководителю департамента ЖКХ и КИ мэрии Магадана", — говорится в сообщении.

В период обильных снегопадов в результате перепада температур воздуха на крышах зданий и сооружений образовались массивные снежные навесы и сосульки, представляющие угрозу жизни и здоровью людей и их имуществу, пишет прокуратура.

"По фактам выявленных нарушений руководителям пятнадцати управляющих компаний… прокуратурой города Магадана внесены представления об устранении нарушений жилищного законодательства. Несмотря на то что вероятность падения снежных навесов с крыш зданий и сооружений города очевидна, ограждения и предупредительные знаки в местах движения транспорта и пешеходов не установлены", — сообщает ведомство.

В мэрии составили план ликвидации последствий циклона и ежедневно информируют жителей о том, где ведутся работы. Муниципалитет планирует очистить большую часть города к концу недели. "В городе продолжается ликвидация последствий циклона, принесшего обильные снегопады. Техника работает как в центре города, так и в отдаленных районах. Работы организованы в частном секторе микрорайонов Нагаево и Солнечный", — сообщает мэрия Магадана.