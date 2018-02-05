Из московских аэропортов из-за непогоды не могут вылететь около 50 рейсов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В аэропортах Москвы отменены пять рейсов и задержаны 46, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание" в понедельник.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в московских аэропортах были задержаны более двухсот рейсов.

По состоянию на 3.45 мск в Домодедово отменены 5 рейсов и 15 задержаны, в Шереметьево задержан 31 рейс. Информации об изменении расписания вылетов из аэропортов Жуковский и Внуково нет.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.