Инцидент с хищником в приморском зоопарке оказался не первым

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Январское ранение ребенка диким животным было не первым в приморском зоопарке, около года назад другого ребенка там ранил лев, сообщает в понедельник утром прокуратура Приморья.

В январе полиция сообщала, что маленький ребенок подошел к клетке с леопардом, и хищник схватил его лапами за голову. У мальчика рваные раны и укусы. Мать также получила раны, когда пыталась спасти ребенка. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, на родителей составлены административные протоколы.

"В уссурийскую городскую прокуратуру обратилась жительница Михайловского района, малолетняя дочь которой также пострадала от лап хищника при посещении зоопарка. В ходе проверки установлено, что в конце марта 2017 года лев через клетку травмировал девочку, у которой зафиксированы телесные повреждения в виде "рвано-укушенной раны правого плеча, уха, шеи слева", — говорится в сообщении прокуратуры.