МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россияне чаще всего умирают от болезней системы кровообращения. Об этом свидетельствуют данные статистики 2016 года, предоставленные RT в МНИОИ им. П. А. Герцена — филиале ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России.

Болезни системы кровообращения стали причиной смерти 47,8 процента умерших в 2016 году граждан страны. От злокачественных образований скончались 15,6 процента россиян, а 8,9 процента умерли от различных травм и отравлений. Еще 27,7 процента ушли из жизни по другим причинам.

По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в 2017 году общая смертность в России по сравнению с 2016 годом снизилась на 4 процента. Материнская смертность снизилась на 16 процентов, а младенческая — до 5,3-5,5 на тысячу детей, родившихся живыми.