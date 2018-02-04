Энергетики сократили число аварийных отключений в центре России

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Число оставшихся без электроснабжения потребителей в центре России сократилось до 29,7 тысячи человек, говорится в сообщении федерального Минэнерго.
"Благодаря усилиям аварийных бригад электросетевых компаний в течение дня удалось значительно (примерно на 40 тысяч человек) сократить количество отключенных потребителей. Если максимально было отключено (по состоянию на 12.00) 69 тысяч человек, то по состоянию на 22.00 без электроснабжения суммарно остаются около 29,7 тысячи человек (90,69 МВт). При этом на электросетевых объектах Смоленской области аварийно-восстановительные работы завершены", — говорится в сообщении Минэнерго.
Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики России Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.