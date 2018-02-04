Последствия снегопада в Москве устраняют более четырех тысяч самосвалов

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 4 тысяч самосвалов и свыше 15,5 тысячи единиц снегоуборочной техники ликвидируют последствия снегопада в Москве, заявил журналистам в воскресенье заммэра столицы Петр Бирюков.

"Задействованы более 4 тысяч самосвалов, более 15,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники. Работало днем примерно 72 тысячи рабочих ручной уборки", — сказал он.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в 100 лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.

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