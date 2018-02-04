Власти Москвы ожидают ухудшения транспортной ситуации в понедельник

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Власти Москвы ожидают ухудшения транспортной ситуации на столичных дорогах в понедельник, сообщил журналистам в воскресенье заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Завтрашний день будет не менее легким, а более сложным в вопросах продвижения по городу. Просьба воздержаться по возможности от поездок на личном и служебном транспорте, а лучше пользоваться общественным", — сказал Бирюков.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.

Прогноз погоды на ria.ru >>