В Москве для коммунальщиков организовали горячее питание и пункты обогрева

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Горячее питание, чай и передвижные пункты обогрева организованы для коммунальщиков Москвы, которые работают в усиленном режиме в условиях снегопада в столице, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков отметил, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
"Говоря о системах газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, отвечаю, что все системы работают в штатном режиме, обледенение и падение деревьев никак не повлияло и не нарушило работу энергосистем, не оборвало линии электропередачи не только в старых границах Москвы, но и в целом в новых границах города", — сказал заммэра.
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