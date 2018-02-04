В Москве для коммунальщиков организовали горячее питание и пункты обогрева

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Горячее питание, чай и передвижные пункты обогрева организованы для коммунальщиков Москвы, которые работают в усиленном режиме в условиях снегопада в столице, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Работники комплекса коммунального хозяйства работают в усиленном режиме, для них организовано питание на местах, работают полевые кухни, они обеспечены горячим чаем и передвижными пунктами обогрева. Они, еще раз подчеркиваю, проявляют трудовую волю к тому, чтобы наш город был комфортен для проживания и удобен для проезда", — сказал он.

Бирюков отметил, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

"Говоря о системах газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, отвечаю, что все системы работают в штатном режиме, обледенение и падение деревьев никак не повлияло и не нарушило работу энергосистем, не оборвало линии электропередачи не только в старых границах Москвы, но и в целом в новых границах города", — сказал заммэра.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в 100 лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 960 тысяч кубометров снега.