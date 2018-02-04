В Москве продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий снегопада

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Масштабные работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются в российской столице, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков журналистам в воскресенье.

Ранее центр погоды "Фобос" сообщил, что в субботу в Москве выпало более половины месячной нормы осадков.

"Работы продолжаются крупномасштабно, не только на улично-дорожной сети. Работы ведутся и на тротуарах, площадях, местах массового пребывания людей. Но еще раз подчеркиваю, 25 сантиметров снега за сутки — это достаточно много", — сказал он.

Бирюков добавил, что при этом каждый час прибавляется еще два сантиметра снега. Он подчеркнул, что в воскресенье ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.