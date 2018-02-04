Движение трамваев на востоке Москвы восстановлено после падения дерева

Трамваи, временно оставшиеся без электричества в результате падения дерева на провода из-за снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Трамваи, временно оставшиеся без электричества в результате падения дерева на провода из-за снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Движение трамваев на востоке Москвы восстановлено после падения дерева на контактную сеть, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.

Накануне сообщалось, что на пересечении Измайловского шоссе с Главной аллеей в Москве дерево упало на контактную сеть. Трамваи следовали укороченными маршрутами, от метро "Семеновская" до 16-й Парковой улицы по линиям трамвая работали автобусы.

"Движение трамваев на пересечении Измайловского проспекта с Главной аллеей восстановлено около 00:30. Трамваи №11 и 34 следуют привычными маршрутами", — говорится в сообщении.