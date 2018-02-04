В Мосгортрансе рассказали о работе ведомства в условиях сильного снегопада

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мосгортранс выполняет более 90% рейсов, несмотря на погодные условия в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © МЧС РФ Работа коммунальных служб по устранению последствий снегопада в областях РФ

Ранее в пресс-службе Мосгортранса сообщили РИА Новости, что аварийные службы ведомства работают в усиленном режиме в условиях сильного снегопада в Москве, бесперебойную работу маршрутов обеспечивают около 300 работников и почти 80 единиц спецтехники.

"Мосгортранс выполняет более 90% рейсов, несмотря на сложные погодные условия. Аварийные службы следят за состоянием инфраструктуры и оперативно ликвидируют все задержки движения транспорта", — говорится в сообщении.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные — 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в 100 лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 800 тысяч кубометров снега.