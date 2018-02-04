В Мосгортрансе рассказали о работе ведомства в условиях сильного снегопада

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мосгортранс выполняет более 90% рейсов, несмотря на погодные условия в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Мосгортранс выполняет более 90% рейсов, несмотря на сложные погодные условия. Аварийные службы следят за состоянием инфраструктуры и оперативно ликвидируют все задержки движения транспорта", — говорится в сообщении.
Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные — 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в 100 лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 800 тысяч кубометров снега.
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