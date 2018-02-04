Не прошел фейсконтроль. Аскольда Запашного не пустили в тульский ресторан

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного заставили покинуть тульский ресторан "Пряник", так как артист не прошел фейсконтроль заведения. Об этом он сообщил в Instagram.

По словам Запашного, ничего подобного с ним никогда не случалось.

Публикация от Askold Zapashny (@askoldzap) Фев 3, 2018 at 10:02 PST

"За моей спиной единственный ресторан не только в Туле, но и в мире, в который, со слов охраны, по мнению директора, я с артистами нашего коллектива не прохожу фэйс и дресс контроль", — говорится в записи дрессировщика.

Запашный отметил, что не расстроился из-за инцидента в Туле. "Подняли настроение на неделю!" — написал он.