Московские спасатели работают в режиме повышенной готовности

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Главное управление МЧС России по Москве, Центральный региональный центр МЧС переведены в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, сообщил первый заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский.
Кутровский сообщил, что в круглосуточном режиме ведётся мониторинг состояния дорог. Организовано совместное дежурство 250 совместных оперативных групп и экипажей ГИБДД. "На опасных участках дорог дежурят тягачи. Также развёрнуты почти две тысячи пунктов питания и обогрева", — сказал Кутровский.
Он отметил, что проводится информирование населения, в том числе путём смс-рассылки и терминалов общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения.
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