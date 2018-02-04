Московские спасатели работают в режиме повышенной готовности

Дерево упавшее в одном из дворов из-за снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Дерево упавшее в одном из дворов из-за снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Главное управление МЧС России по Москве, Центральный региональный центр МЧС переведены в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада, сообщил первый заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский.

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"Органы управления и силы Центрального регионального центра МЧС, Главное управление МЧС по Москве, Академия гражданской защиты, Академия государственной противопожарной службы МЧС, Ногинский спасательный центр, Центр "Лидер" и "Центроспас" МЧС России переведены в режим повышенной готовности", — сказал он в ходе селекторного совещания в МЧС.

Кутровский сообщил, что в круглосуточном режиме ведётся мониторинг состояния дорог. Организовано совместное дежурство 250 совместных оперативных групп и экипажей ГИБДД. "На опасных участках дорог дежурят тягачи. Также развёрнуты почти две тысячи пунктов питания и обогрева", — сказал Кутровский.

Он отметил, что проводится информирование населения, в том числе путём смс-рассылки и терминалов общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения.