Московский метрополитен задействовал дополнительные ресурсы для уборки

Прохожие на лестнице подземного перехода во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Прохожие на лестнице подземного перехода во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Метро в Москве задействовало дополнительные ресурсы для уборки в условиях снегопада, уже более 2,3 тысячи работников очищают прилегающие к метрополитену территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского метро.

Ранее в пресс-службе метрополитена РИА Новости сообщили, что службы метро работают в усиленном режиме, последствия снегопада устраняют более 1,8 тысячи человек при помощи 3,5 тысячи единиц инвентаря.

"Метрополитен мобилизовал дополнительные ресурсы для борьбы с непогодой: уже более 2,3 тысячи работников всех служб непрерывно очищают от снега прилегающие к мосметро территории и убираются в вестибюлях", — рассказали в метрополитене.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в 100 лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 800 тысяч кубометров снега.