Член СПЧ напомнил желающим вернуться в Россию бизнесменам об их правах

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Находящиеся в Британии бизнесмены из России, желающие вернуться на родину, вправе при рассмотрении их дел использовать все предусмотренные законом возможности, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сказал замглавы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров.
"Они в любом случае вправе пользоваться всеми предусмотренными законом возможностями и свои судебные процессы доводить до конца, до последней судебной инстанции, включая Европейский суд (по правам человека — ред.). Если такие возможности еще есть, то они могут в них участвовать — хоть за рубежом, хоть здесь. Если эти возможности уже исчерпаны, то они сами решают, стоит ли им возвращаться", — сказал Бобров РИА Новости.
Как он отметил, сложно сказать, будут ли пересмотрены те решения, по которым уже нет судебных процедур. "Но если уполномоченный по правам предпринимателей обратился к президенту с такой просьбой, то она будет рассмотрена, наверное, есть аргументы для этого, наверное, они будут приняты во внимание", — полагает правозащитник.