Машина реанимации во время снегопада на Тверской улице в Москве. 4 февраля 2018

Машина реанимации во время снегопада на Тверской улице в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Московские больницы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщил журналистам глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун в воскресенье.

"В связи с плохими погодными условиями в столичном регионе все медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения города Москвы, работают в усиленном режиме и готовы к оказанию медицинской помощи горожанам в полном объёме", — сказал он.

По словам Хрипуна, контроль за оперативной обстановкой ведётся в онлайн-режиме.

"Скорая работает без сбоев. Эту работу обеспечивают 1020 бригад Скорой медицинской помощи и 150 — неотложной помощи. Приём в травматологических пунктах и приемных отделениях больниц ведётся круглосуточно", — добавил он.