МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Условия для того, чтобы бизнесмены, которые по разным обстоятельствам уехали за границу и перевели туда свой бизнес, могли вернуться на Родину, надо создавать, но это не означает "автоматической амнистии" для тех, кто совершил уголовное преступление, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
"Я бы разделил тех, кто совершил уголовные преступления — это одна история, и тех, кто просто вывез туда капитал. В связи с этим, вы знаете, в Государственную Думу (внесены — ред.) законопроекты об амнистии капиталов. Мы их будем рассматривать. То есть условия для того, чтобы бизнесмены, которые по тем или иным обстоятельствам уехали, перевели свой бизнес за границу, но теперь хотели бы вернуться на Родину, безусловно, надо создавать. Но это не означает автоматической амнистии для тех кто, совершил уголовное преступление", — сказал Исаев агентству.
Что касается административных правонарушений, это "всегда небольшие штрафы", отметил парламентарий. "Поэтому, я думаю, это вряд ли кого-то останавливает", — считает депутат.
Законопроектом, внесенным депутатами Андреем Макаровым, Павлом Крашенинниковым, Анатолием Аксаковым и Алексеем Диденко, предлагается провести второй этап амнистии капиталов в срок с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Предполагается, что для тех, кто подаст декларации на втором этапе, в полном объеме сохраняется такой же объем гарантий, который предоставлялся в ходе первого этапа. В среду первый вице-спикер ГД Александр Жуков заявил, что Госдума планирует рассмотреть и принять весь пакет проектов по продлению сроков амнистии капитала на следующей неделе.