Специалисты Роспотребнадзора круглосуточно дежурят в московских аэропортах

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора круглосуточно дежурят в аэропортах Шереметьево и Домодедово в связи с массовыми задержками рейсов, сообщила пресс-служба ведомства.
В ведомстве напомнили, что при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки или отмены рейса из-за неблагоприятных метеоусловий, по техническим и другим причинам перевозчик обязан организовать для пассажиров ряд бесплатных услуг.
Согласно сообщению, в перечень данных услуг входят предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов, обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов, обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов — в дневное время и каждые восемь часов — в ночное время.