Специалисты Роспотребнадзора круглосуточно дежурят в московских аэропортах

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора круглосуточно дежурят в аэропортах Шереметьево и Домодедово в связи с массовыми задержками рейсов, сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с массовыми задержками рейсов с целью обеспечения защиты прав потребителей в международных аэропортах "Шереметьево" и "Домодедово" обеспечено круглосуточное дежурство специалистов Управления Роспотребнадзора по Московской области. На информационных стойках в зоне вылета специалисты оказывают консультационную помощь пассажирам задержанных рейсов по защите их прав", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки или отмены рейса из-за неблагоприятных метеоусловий, по техническим и другим причинам перевозчик обязан организовать для пассажиров ряд бесплатных услуг.

Согласно сообщению, в перечень данных услуг входят предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов, обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов, обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов — в дневное время и каждые восемь часов — в ночное время.

Также в список услуг включены размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов — в дневное время и более шести часов — в ночное время, доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы, организация хранения багажа.

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