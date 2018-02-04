МЧС создало в Москве оперативный штаб из-за непогоды

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. МЧС по городу Москве создало оперативный штаб в связи с неблагоприятными погодными явлениями, также организованы оперативные группы управлений во всех административных округах, сообщается на официальном сайте ведомства.

"В связи с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории города Москвы в Главном управлении МЧС России по городу Москве организован сбор оперативного штаба. Кроме того, созданы оперативные группы управлений во всех административных округах", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на трассах Троицкого и Новомосковского округов при необходимости будут развёрнуты три стационарных и один мобильный пункт обогрева.

По информации ФГБУ "Центральное УГМС", до конца суток 4 февраля в Московской области и городе Москве ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, на дорогах местами ожидается сильный гололед, снежные заносы.