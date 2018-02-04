В ЦФО выросло число оставшихся без света потребителей

Сотрудник коммунальных служб убирает снег с лестницы подземного перехода во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Сотрудник коммунальных служб убирает снег с лестницы подземного перехода во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Число оставшихся без электроснабжения потребителей в центральном регионе России выросло до 40,9 тысячи человек, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мокрый снег) в ряде субъектов центрального ФО (Московская, Калужская, Владимирская, Тульская, Смоленская и Брянская области) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, без электроснабжения остаются около 40 900 человек, более 53,64 МВт)", — говорится в сообщении.

В частности, в Московской области без электроснабжения остались около 17,9 тысячи человек, в Калужской — 3,9 тысячи человек, Владимирской — 5,9 тысячи человек, Тульской — 5 тысяч человек, Смоленской — 3,5 тысячи человек и в Брянской — 4,7 тысячи человек.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.