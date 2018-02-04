В ЦФО выросло число оставшихся без света потребителей

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Число оставшихся без электроснабжения потребителей в центральном регионе России выросло до 40,9 тысячи человек, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
В частности, в Московской области без электроснабжения остались около 17,9 тысячи человек, в Калужской — 3,9 тысячи человек, Владимирской — 5,9 тысячи человек, Тульской — 5 тысяч человек, Смоленской — 3,5 тысячи человек и в Брянской — 4,7 тысячи человек.
Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.