В Подмосковье более 8,5 тысячи человек убирают снег

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 8,5 тысячи человек заняты в уборке последствий снегопада в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ региона.

"Муниципальным коммунальным службам предписано перейти на режим работы "сильный снегопад" и строго соблюдать нормативы и сроки уборки дворовых территорий, соответствующее распоряжение дано муниципалитетам. Для уборки на улицы выведено более 8,5 тысячи работников коммунальных предприятий и более 2500 единиц тракторов, подметальных и снегоуборочных машин, которые задействованы в расчистке снега в Подмосковье", – сообщил глава ведомства Евгений Хромушин, которого цитирует пресс-служба.

Кроме того, в Подмосковье в режиме повышенной готовности к ликвидации технологических нарушений на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения находится восемь бригад Московской областной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС), которая имеет в своем арсенале современное оборудование для ликвидации последствий непогоды на объектах ЖКХ.

Хромушкин отметил, что подразделения службы оснащены 102 единицами техники и 140 единицами специального оборудования, включая 6 мобильных блочно-модульных котельных различной мощности, 22 передвижные электростанции, 2 мобильные канализационно-насосные станции, 43 единицы откачиваюшего оборудования (насосы), 2 насосные шламовые станции, 14 дизельных насосных станций для перекачки на большие расстояния, 21 единица сварочного оборудования, 10 единиц оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ, 2 командно-штабных автобуса, 15 автомобилей для проведения аварийно-восстановительных работ, 6 автоцистерн для подвоза воды, 4 автомобиля для очистки сетей канализации, 7 единиц землеройной техники, 3 крана, а также 37 единиц техники для доставки оборудования и грузов.

"Все это позволяет сделать вывод о том, что в случае аварии, таким количеством техники мы можем обеспечивать бесперебойно водой и теплом жителей небольшого городка в течение нескольких месяцев", — отмечается в сообщении.

Особое внимание уделяется обработке придворовых территорий противогололедными средствами, во избежание образования наледи на ступенях и, как следствие, снижения рисков травматизма жителей.

Согласно нормам закона "О благоустройстве в Московской области", сразу по окончании снегопада снегоуборочные работы должны производиться на пешеходных дорожках, тротуарах и на посадочных площадках общественного пассажирского транспорта; а в течение 12 часов должны быть очищены внутридворовые проезды, тротуары, контейнерные площадки, пешеходные зоны и подъезды к контейнерным площадкам. В течение суток после окончания снегопада осуществляется вывоз снега от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, мест массового посещения людей, въездов на территории больниц и других социально значимых объектов; далее осуществляется вывоз снега с остальных территорий. В течение 2 часов при оповещении о гололеде или возможности его возникновения противогололедными материалами обрабатываются лестничные сходы и тротуары.