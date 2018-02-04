В московском метро более 1800 человек работают в усиленном режиме

Прохожие на лестнице подземного перехода во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

Прохожие на лестнице подземного перехода во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 1800 человек работают в московском метро в усиленном режиме из-за снегопада, проводится дополнительная очистка путей и уборка вестибюлей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро в воскресенье.

"Службы мосметро работают в усиленном режиме в условиях сильного снегопада. Более 1800 человек при помощи 3500 единиц инвентаря в две смены устраняют последствия непогоды. Для удобства пассажиров они очищают от снега прилегающие к вестибюлям территории. Ещё более 150 работников чистят от снега пути на открытых участках мосметро", — сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, сейчас в метро работает в два раза больше людей, чем обычно.

"При обильных осадках в Москве уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще, проводится постоянный мониторинг течей и влажности. На открытых участках линий производится дополнительная очистка путей", — добавили в пресс-службе.