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Общество

В ОНК предположили, что Белых будет отбывать наказание в Кировской области

Сюжет:
Приговор Никите Белых (25)
12:4304.02.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фотоЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный к 8 годам колонии строгого режима, скорее всего, будет отбывать наказание по месту прописки, то есть именно в Кировской области, рассказала РИА Новости заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Правозащитник назвал приговор Белых справедливым
"Как сообщают наши источники, скорее всего Никиту Белых отправят в одну из колоний Кировской области, поскольку именно там (в этом регионе – ред.) он прописан. Впрочем, сам Белых на данный момент всеми способами хочет поменять ситуацию и остаться либо в московской колонии, либо хотя бы в Московской области, поскольку именно в Москве живет его молодая жена", — рассказала правозащитница.

По ее словам, супруга Белых утверждает, что попытается прописать мужа в своей квартире в Москве. Однако сделать это будет очень проблематично, да и подобных прецедентов еще не было, рассказала она.

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В приговоре Белых следовало учесть состояние его здоровья, считает Кудрин
"Это нужно не только для того, чтобы жена Белых могла его навестить, но и чтобы экс-губернатор мог получить полноценную медицинскую помощь, которая в Кировской области может быть ему недоступна", — добавила Меркачева.

Пресненский суд Москвы в четверг приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего губернатора Кировской области Белых по делу о взятках. Ему вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011-2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. Через год, как считает СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро. По первому эпизоду суд его оправдал. Суд также назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Artur
Меня удивляет просто юридическая безграмотность членов подобных комиссий и некоторых чиновников. Неужели юристов у них нет.
«...скорее всего, будет отбывать наказание по месту прописки, то есть именно в Кировской области...»
Откройте ст. 73 УИК РФ и тогда будет известно точно, а не «скорее всего», где он будет отбывать наказание.
Да и вообще не понял зачем и для чего это интервью было
13:07
04.02.2018
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