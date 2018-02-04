В Москве последствия снегопада устраняют около 70 тысяч человек

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 15 тысяч единиц техники работает на улицах Москвы в условиях снегопада, также на очистке тротуаров и дворов работает около 70 тысяч человек, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Работает более 15 тысяч единиц различной снегоуборочной и снеговывозящей техники, работает примерно 70 тысяч рабочих, которые занимаются очисткой тротуаров, дворов", — сообщил он.

Заммэра добавил, что схема уборки столицы была изменена.

"Приходится изменить схему уборки, мы сейчас вместо трех прометаний делаем шесть, каждые четыре часа пускаем колонну с прометанием и обработкой реагентами. При том, что приходится дополнительно применять противогололедные материалы в виде гравийной крошки, для того, чтобы не допустить скольжения", — добавил Бирюков.

Ранее центр погоды "Фобос" сообщил, что в субботу в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. По прогнозу центра на воскресенье, пик снегопадов придется на середину дня, "с 15.00 плюс-минус несколько часов".