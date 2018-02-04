Аксенов отметил важность Ялтинской конференции для победы над фашизмом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о годовщине начала Ялтинской конференции, назвав ее главными итогами поиск точек соприкосновения государствами с различными идеологиями и признание решающего вклада СССР в разгром нацистской Германии.
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"В Ялте государства с разными идеологиями, интересами и взглядами на вопросы глобальной политики смогли найти точки соприкосновения в интересах мира и стабильности. Это один из главных уроков Ялтинской конференции", — написал Аксенов.
"Проведение конференции в Крыму свидетельствовало о признании союзниками решающего вклада СССР в разгром нацистской Германии. К слову, Украина и Белоруссия стали членами ООН именно благодаря решению, принятому в феврале сорок пятого в Ялте. На этом настоял Сталин", — написал Аксенов.
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