Аксенов отметил важность Ялтинской конференции для победы над фашизмом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о годовщине начала Ялтинской конференции, назвав ее главными итогами поиск точек соприкосновения государствами с различными идеологиями и признание решающего вклада СССР в разгром нацистской Германии.

В Ливадийском дворце 73 года назад началась Ялтинская конференция союзных держав, на которой лидеры "большой тройки" — Сталин, Рузвельт и Черчилль определили основы послевоенного миропорядка, напомнил Аксенов на своей странице в Facebook

"В Ялте государства с разными идеологиями, интересами и взглядами на вопросы глобальной политики смогли найти точки соприкосновения в интересах мира и стабильности. Это один из главных уроков Ялтинской конференции", — написал Аксенов.

Другой урок конференции, считает глава Крыма, заключался в том, что ключевым фактором мировой стабильности является сильная и самостоятельная Россия, с которой вынуждены считаться "западные партнеры". Он также напомнил, что Запад признал решающую роль Советского Союза в войне с фашизмом.

"Проведение конференции в Крыму свидетельствовало о признании союзниками решающего вклада СССР в разгром нацистской Германии. К слову, Украина и Белоруссия стали членами ООН именно благодаря решению, принятому в феврале сорок пятого в Ялте. На этом настоял Сталин", — написал Аксенов.

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