Аварийные службы Мосгортранса работают в усиленном режиме из-за снегопада

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Аварийные службы Мосгортранса работают в усиленном режиме в условиях сильного снегопада в Москве, бесперебойную работу маршрутов обеспечивают около 300 работников и почти 80 единиц спецтехники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Специалисты ГУП "Мосгортранс" круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры наземного городского транспорта. В условиях ухудшения погоды бесперебойную работу маршрутов обеспечивают около 300 линейных работников и почти 80 единиц спецтехники, в том числе вагоны-снегоочистители для трамвайных путей", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в случае затруднений движения электротранспорта Мосгортранс оперативно запускает автобусы по линиям трамвая или троллейбуса, сохраняя транспортные связи для горожан.