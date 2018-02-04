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Общество

"По усам текло": какими должны быть настоящие русские медовуха и сбитень

08:0004.02.2018
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЛюди стоят в очереди за угощением на празднике Широкая Масленица. Архивное фотоЛюди стоят в очереди за угощением на празднике Широкая Масленица. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Игорь Кармазин. Традиционное русское застолье сложно представить без алкогольных напитков. За многие века отечественные кулинары изобрели сотни видов горячительного. Среди самых известных — медовуха, хреновуха, сбитень. РИА Новости рассказывает об их истории и способах приготовления.

Губит людей вода

Конечно, главный русский напиток — квас. Он, кстати, нередко был крепче пива. Современному человеку это может показаться странным, но в Средние века почти не пили воду. Слабоалкогольные напитки употреблялись гораздо чаще. Дело не в пристрастии к спиртному, а в том, что вода была не очень чистой. Алкоголь же ее обеззараживал. И так было не только на Руси. В Греции воду смешивали c вином, во Франции пили сидр.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкКружка с квасом на пеньке в священной роще
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Кружка с квасом на пеньке в священной роще

Популярным на Руси был также мед. Помните из сказок? "Мед-пиво пил. По усам текло, а в рот не попало". Пиво — понятно, но как пить мед? Не такой уж он и жидкий, да и вкус — на любителя.

"На самом деле готовился специальный напиток под названием ставленый мед. Действительно, бралось любимое медвежье лакомство, его разводили в воде, туда добавляли ягодные, фруктовые соки. Все это закрывали в дубовые бочки и оставляли на время. Происходило естественное брожение", — объясняет историк русской кухни Павел Сюткин. Напиток получался вкусным, но производство было хлопотным и дорогим. Настаивался мед минимум три года.

Позволить себе такое могли только знатные, состоятельные княжичи. "Бывало, в семье при рождении ребенка закапывали в землю такую бочку, а откапывали только на свадьбу", — рассказывает Сюткин.

К XVI веку технологию упростили: в чан с медом бросали закваску и напиток созревал за несколько недель. "По вкусу получалось не так интересно, но для массового употребления годится", — отмечает историк.

© Фото : public domainКартина Константина Маковского "Чарка меду"
© Фото : public domain
Картина Константина Маковского "Чарка меду"
Женщина готовит пельмени в пельменной Сидоровъ в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Я его слепила из того, что было". Почему пельмени — исконно русское блюдо

Расцвет медоварения пришелся на конец XIX века, когда появился дешевый свекловичный сахар. Крепость напитка не превышала восьми градусов. Именно в это время город Суздаль Владимирской области стал центром производства медовухи в стране. Знатный купец Василий Жинкин построил тут целый завод. В советское время после войны организовали туристический маршрут "Золотое кольцо", который проходил через Суздаль. Для туристов решили возродить медоварение. Так в 1967 году здесь открылся единственный в стране медоваренный завод, действующий и поныне.

"Рецепты нашей медовухи брались из архива Владимиро-Суздальского музея-заповедника, туда документы попали из архивов монастырей нашего региона. Конечно, все адаптировалось под современные требования. В советские времена медовуха производилась только во флягах на розлив. Мы стали разливать ее в бутылки, расширили ассортимент, разработали свои уникальные рецепты. Всего в продаже сейчас несколько десятков видов медовухи", — говорит директор по развитию Суздальского медоваренного завода Сергей Горовой.

И добавляет, что медовуха идеально подходит всем ценителям сладкого, многие дети любят безалкогольный вариант напитка гораздо больше иностранных газировок.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМедовуха
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медовуха

Перегар от ерофеича

Хреновуха не такая древняя. Оно и понятно: крепкие алкогольные напитки появились на Руси лишь в начале XVI века. Это были всевозможные дистилляты, то есть, в современном понимании — самогон. В него добавляли по вкусу фрукты, ягоды, и получались наливки. Если добавляли травы, это были уже настойки. Так во времена Екатерины Великой возник известный напиток ерофеич — бодрящая, тонизирующая настойка на травах.

Одна из настоек делалась на хрене, отчего и называлась хреновухой. Напиток был демократичный, на царских пирах его не подавали, слова "хреновуха" нет в словаре Даля. Хотя хрен считался очень полезным, ценился как сильный афродизиак. Его антимикробные свойства помогали справиться с инфекцией.

Интересно, что все крепкие алкогольные напитки в Российской империи назывались полугарами. Дело в том, что монополия на продажу крепкого алкоголя была у государства. Для установления крепости напитка использовался своеобразный прибор — медная чаша с делениями по объему. В нее наливалась проба напитка, снизу она нагревалась на спиртовке до 80 градусов и поджигалась. Если выгорала половина пробы, это значило, что крепость — 38,5 градуса. Это был "полугар". Соответственно, если выгорало меньше, значит, было больше воды — "недогар". А если выгорало больше, такой напиток именовался хорошо знакомым нам словом "перегар".

Гурьевская каша
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Павел Сюткин отмечает, что выпивка и еда в русской кухне неразрывно связаны. В зажиточных домах в XIX веке был даже специальный стол для закусок — поставец. "Представьте: люди только пришли с мороза. Они не садятся сразу за стол. Сначала общаются, но выпить-то хочется. Тут-то и сервировался поставец. Здесь были закуски — буженина, ростбиф, икра, соленая или копченая рыба. В буфете же большой набор напитков — настоек, наливок. Гости выпивали, закусывали, согревались, вели беседы. Более подробно едой занимались уже за большим столом", — рассказывает знаток русской кухни.

Сбитень с калачом

© РИА НовостиПерейти в фотобанкМосковский продавец сбитня. Москва,1913 год
© РИА Новости
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Московский продавец сбитня. Москва,1913 год

Сбитень можно считать русским глинтвейном. Зимой им согревались, хотя совершенно необязательно напиток должен быть алкогольным. По сути, это просто нагретый жидкий мед с добавлением сахара и разнообразных специй, например, корицы, гвоздики, имбиря, перца, мяты, кардамона. У него яркий вкус с тягучими сладкими нотками меда и насыщенный аромат пряностей и разнотравий. Сбитень пили вместо чая, сбивая (соединяя) компоненты в самоваре.

"В угольной из этих лавочек, или лучше в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом красным, как самовар", — писал Николай Гоголь в "Мертвых душах".

Возникновение напитка, как ни странно, связано с развитием общественного питания. В XV-XVI веках резко увеличилось городское население. Развивалась промышленность, крестьяне шли на отхожие промыслы. Всем, естественно, необходимо было утолять голод и жажду. Вот и появлялись лавочки по продаже пирожков, калачей, сбитня. По улицам и летом и зимой ходили торговцы: в холодное время года они могли налить согревающий напиток, в жару — наоборот, прохладный.

Сергей Горовой говорит, что сейчас существует несколько видов сбитня — можжевеловый, со вкусом лесных ягод, имбирный, пряный, с чабрецом. Современный сбитень выпускается в виде концентратов, приготовить его можно дома самостоятельно.

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