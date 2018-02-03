Власти Чечни вернут в Россию годовалую девочку, удочеренную иракской семьей

ГРОЗНЫЙ, 3 фев – РИА Новости. Власти Чечни нашли в иракской семье годовалую россиянку, родители которой погибли в зоне конфликта на Ближнем Востоке, в ближайшие дни девочку вернут на родину, сообщил журналистам член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Ранее в Россию были возвращены трое братьев девочки. Местонахождение их сестры было неизвестно.

"Одиннадцатого октября 2017 года нам удалось вернуть в Российскую Федерацию троих братьев-сирот<..> а не так давно — установить местонахождение их малолетней сестры<…>. Девочка была удочерена в Ираке арабской семьей. Совместно с посольством Российской Федерации в Ираке и представителями UNICEF мы приняли необходимые меры, и на сегодняшний день ребенок находится в безопасном месте, где за ним осуществляется надлежащий уход", — подчеркнул Сабсаби.

По его словам, по поручению главы Чечни Кадырова, ведется интенсивная работа по подготовке документов для воссоединения девочки с семьей и ее возвращению в Россию. Он отметил, что девочку планируется доставить 7 февраля рейсом из Багдада в Москву.

В начале августа Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

*Запрещенная в России террористическая организация