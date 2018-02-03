На Тамбовщине российских олимпийцев поддержали более 30 тысяч человек

ТАМБОВ, 3 фев — РИА Новости. В Тамбовской области в массовых акциях в поддержку российских олимпийцев "Россия в моём сердце" и "Тамбовщина за спорт" в субботу приняли участие более 30 тысяч человек, 12 тысяч из которых вышли на митинг в областном центре, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Митинг — очень большая поддержка нашим спортсменам, которые находятся под большим давлением. Лучшим не разрешают ехать на спортивный форум в Пченчхане. Но наш характер — бороться. Наши спортсмены должны ощущать поддержку всей страны. Девиз сегодня один: "Россия, вперёд!" — обратился к собравшимся на митинг в областной столице мастер спорта, заслуженный тренер России, директор футбольного клуба "Тамбов" Георгий Ярцев.

Как отметили в пресс-службе, участники акции, прошедшей на площади у Дворца спорта "Кристалл", провели время активно, весело и с пользой. Взрослые и молодёжь смогли покататься на коньках, а для тех, кто помоложе, был установлен детский игровой комплекс. Поддержали акцию и воспитанники "Академии футбола", проведя товарищеский матч на снегу в поддержку олимпийцев.

Известные тамбовские творческие коллективы исполнили перед собравшимися хиты российской эстрады. Пользовалась популярностью и фотозона: многие хотели поддержать спортсменов, не только поучаствовав в митинге, но и выложив фото в социальных сетях с хештегами "ТамбовщинаЗаСпорт" и "РОССИЯвмоёмсердце".

До начала митинга для всех гостей праздника начал работу гастрономический фестиваль. Здесь были представлены не только тамбовские производители, но и товары из соседних регионов: кондитерские изделия, деликатесы, мясная и молочная продукция.

Спортивно-развлекательные праздники прошли в субботу по всей Тамбовщине. Так, в Мичуринске олимпийцев поддержали более пяти тысяч человек, добавили в пресс-службе.

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