Кадыров раскритиковал правозащитников за недоверие к властям в деле Титиева

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал разговоры о "передаче наверх" дела Оюба Титиева попыткой оказать психологическое и административное давление на следствие.

Глава Чечни напомнил, что появилась информация, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в МВД РФ с просьбой передать дело Оюба Титиева в ГУ МВД РФ по СКФО. Кадыров заявил, что ему странно слышать подобные предложения, поскольку МВД РФ является цельной структурой, где каждый сотрудник действует как полномочный представитель этого ведомства, независимо от того, в каком регионе он находится.

Ранее правозащитники попросили взять под контроль Генпрокуратуры ход расследования событий, связанных с правозащитной организацией "Мемориал" и его сотрудниками, а также передать материал проверки по заявлению Титиева о преступлении, совершенном, по его утверждению, в отношении него полицейскими, из следственного управления СК РФ по Чеченской республике в вышестоящий следственный орган.

"Я говорил в самом начале расследования и повторяю в очередной раз, что все эти разговоры о недоверии, передаче наверх и так далее являются прямой попыткой оказать сильное психологическое, а в данном случае и административное давление на следствие. Необходимо дождаться результатов, и если они необъективны, разжаловать и наказать виновных, как это предусмотрено законом", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он считает, что разговоры о передаче дела Титиева, или какого-либо другого ставят вопрос о недоверии к тем сотрудникам, которые ведут следствие, судьях, принимающих решение о мере пресечения. Также, по мнению Кадырова, именно в Чечне наиболее заинтересованы в справедливом, объективном расследовании дела Титиева, поскольку он является жителем республики.

Титиев был арестован в Чечне в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Титиев вины не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания, поскольку у правозащитников были основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики в его автомобиле могли быть подброшены с целью компрометации. СПЧ также обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о передаче расследования дела Титиева в следственный департамент МВД, либо о направлении в Чечню сотрудников центрального аппарата МВД для процессуального контроля над расследованием.