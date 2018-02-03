Механизм передачи детей в приемные семьи требует пересмотра, заявили в СК

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Механизм передачи детей в приемные семьи требует пересмотра действующего порядка, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи в Московской области задержали опекунов трехлетнего мальчика, подозреваемых в покушении на его убийство. В больнице у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы. Пострадавший малыш остается в крайне тяжелом состоянии. Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи, отметили в СК.

"В связи с тем, что это уже далеко не первый случай в следственной практике, где имело место насилие со стороны приемных родителей, назревают определенные вопросы к механизму передачи детей в приемные семьи и системе контроля над ними. Очевидно, что это требует самого серьезного внимания, детального анализа, совершенствования или переработки действующего порядка", — сказала Петренко.

По ее словам, заботе о детях необходимо уделять исключительное внимание со стороны различных органов и инстанций, эта работа не может проводиться формально, иначе рано или поздно она влечет за собой тяжкие и непоправимые последствия.

Петренко напомнила, что в августе 2016 года в подмосковных Озерах приемные родители инсценировали пропажу шестилетней дочери, которая на самом деле была ими убита еще в апреле. В мае 2017 года в Волгоградской области супруги, воспитывавшие четверых приемных детей, не вызвали своевременно скорую для обварившегося кипятком ребенка и скрыли его гибель. Жительница поселка в Амурской области в августе 2017 года нанесла побои опекаемому, от которых он скончался. По этим случаям были возбуждены уголовные дела о халатности органов опеки и попечительства, подчеркнула Петренко.